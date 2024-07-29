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10 kilometre boyunca ölümüne kaçtı, kaza yaptı yine kaçtı

İHA
Giriş: 29.07.2024 10:43 Güncelleme: 29.07.2024 10:43
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10 kilometre boyunca ölümüne kaçtı, kaza yaptı yine kaçtı

Bursa'da polis ekiplerinin ‘dur' ikazına uymayan otomobil sürücüsü, kilometrelerce kaçıp kazaya karıştı. Polisi peşinde gören şüpheli koşarak yine kaçtı, saklandığı kavşaktaki yeşil alanda çalıların arasında yakalandı. Ekipler araçta ruhsatsız tabanca bulurken, şüpheli detaylı sorgu için emniyete götürüldü. Bu esnada polislerin gözü önünde kazalı araca binen başka bir kişi de şüpheli hareketleri sebebiyle gözaltına alındı.

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