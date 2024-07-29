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24 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 10:47
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24 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bolu'da evinde kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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