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Sondaj aracında başlayan yangın ormana sıçradı

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:45 Güncelleme: 28.07.2024 16:45
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Sondaj aracında başlayan yangın ormana sıçradı

Hatay'ın Hassa ilçesinde sondaj aracında başlayan yangının ormana sıçramasıyla yaşanan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

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