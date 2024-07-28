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Vicdanlarının sesini dinlemişlerdi, ÖSYM mağdur etmedi, 8 adaya özel YKS sınavı düzenledi

İHA
Giriş: 28.07.2024 12:12 Güncelleme: 28.07.2024 12:12
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Vicdanlarının sesini dinlemişlerdi, ÖSYM mağdur etmedi, 8 adaya özel YKS sınavı düzenledi

ÖSYM, YKS sınavında rahatsızlanan adaya yardım edince mağdur olan 8 aday için bugün özel YKS sınavı gerçekleştirdi.

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