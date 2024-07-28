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ATV sürücüsünün tehlikeli yolcuğu hayrete düşürdü

İHA
Giriş: 28.07.2024 12:13 Güncelleme: 28.07.2024 12:13
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ATV sürücüsünün tehlikeli yolcuğu hayrete düşürdü

Niğde’de kural tanımaz ATV kullanıcısının, hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

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