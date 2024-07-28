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Düğün konvoyu kaza yaptı, ortalık karıştı

İHA
Giriş: 28.07.2024 12:01 Güncelleme: 28.07.2024 12:01
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Düğün konvoyu kaza yaptı, ortalık karıştı

Bursa’da düğün konvoyu zincirleme kaza yapınca, ortalık karıştı. Kimi kendi arasında kavgaya tutuştu, kimi ise suçlu gördüğü motosikletliye saldırdı.

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