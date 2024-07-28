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Vatandaşlardan şiddet gören ‘Kadife' yeni yuvasında yaşayacak

İHA
Giriş: 28.07.2024 11:43 Güncelleme: 28.07.2024 11:44
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Vatandaşlardan şiddet gören ‘Kadife’ yeni yuvasında yaşayacak

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşların şiddetine maruz kalan eşeğe koruma altına alan hayvan severler eşeğe kadife ismini verdi. Eşeğin şiddet gördüğü anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

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