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Tırın altında kalan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Giriş: 28.07.2024 11:46 Güncelleme: 28.07.2024 11:46
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Tırın altında kalan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Tır ile pat pat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

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