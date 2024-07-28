Meteoroloji'den sağanak yağış alarmı! İstanbul için gün verildi! Bir anda bastıracak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile yeni haftada sağanak yağışın geleceği görüldü. Olası su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir son tahminleri A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken önümüzdeki hafta içinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor.
DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ
Gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeydoğu kesimlerde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece ile yarın öğle saatleri arasında Ordu ve Giresun'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren de Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerinden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
SALI GÜNÜ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'e yaptığı açıklamada "Türkiye'nin doğusunda yağış var. Pazartesi günü yine sıcak bir hava hakim olacak. Salı günü ise Marmara ve Trakya'da sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba ve Perşembe günü de sıcak bir hava bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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