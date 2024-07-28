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Üzerine tır devrilen otomobildeki aile ölümden döndü

İHA
Giriş: 28.07.2024 13:16
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Üzerine tır devrilen otomobildeki aile ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi. Otomobil kullanılmaz hale gele gelirken, 1'i çocuk 2 kişi ölümden döndü.

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