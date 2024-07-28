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Silivri'de korkutan kaza araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı

İHA
Giriş: 28.07.2024 14:40
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Silivri’de korkutan kaza araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı

Silivri'nin Semizkumlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil savrularak önündeki araca çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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