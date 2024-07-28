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Esenyurt'ta yolu karıştıran sürücü dereye uçtu

İHA
Giriş: 28.07.2024 13:13 Güncelleme: 28.07.2024 13:13
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Esenyurt’ta yolu karıştıran sürücü dereye uçtu

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, yolu karıştırınca dereye uçtu. Takla atan araç içinde sıkışan Abdullatif K. ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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