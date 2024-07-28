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Ümraniye'deki kaza can aldı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 06:09 Güncelleme: 28.07.2024 06:09
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Ümraniye’deki kaza can aldı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ümraniye'de seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde duraklayan otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Erdem Boztaş hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Ümraniye-Ankara istikametinde seyreden motosikletin, park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Abdullah Erdem Boztaş idaresinde 34 DZG 709 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GBT 686 plakalı otomobile çarptı.

BOZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Boztaş, çarpmanın etkisiyle savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Boztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, polis kaza nedeniyle otoyolda trafik akışının kontrollü ilerlemesini sağladı. Boztaş'ın cenazesi morga kaldırılırken, yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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