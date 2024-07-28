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Galata Köprüsü'nde gece yarısı kaza! 2 araca çarpıp yan yattı! Yaralılar var...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 06:04
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Galata Köprüsü’nde gece yarısı kaza! 2 araca çarpıp yan yattı! Yaralılar var...

Galata Köprüsü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki 2 araca çarptı. Yan yatan araçta bulunan 1’i kadın 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası gece saatlerinde köprü üzerinde yoğun trafik oluştu. İşte detaylar...

Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza yerinden görüntülerKaza yerinden görüntüler

2 ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fatih ilçesi, Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Eminönü istikametinde seyir halinde bulunan 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 2 araca çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın içindeki 1'i kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinden görüntülerKaza yerinden görüntüler

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılma ve yolun temizlenmesi çalışmaları sırasında trafik akışı yaklaşık bir saat dururken, Galata Köprüsü Fatih istikametinde yoğun trafik oluştu. Hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrardan normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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