Sarıyer’de sokak ortasında kurşun yağmuru! Arkadaşlarıyla uğrarken şoku yaşadı! O anlar kamerada...

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

DÜKKAN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 24 Temmuz günü Kazım Karabekir Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan Suat Akçay'a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Akçay, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Akçay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.