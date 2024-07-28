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Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Giriş: 28.07.2024 23:38
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Tunceli’de işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tunceli-Erzincan sınırında mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

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