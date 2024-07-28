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Polisin 'dur' ihtarına uymayan firari hükümlü yakalandı

Giriş: 28.07.2024 23:40
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Polisin ’dur’ ihtarına uymayan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarından kaçan plakasız motosiklet sürücüsü takip sonucu yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında sürücü M.E.Ş.’nin (28) çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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