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Saman yüklü TIR seyir halindeyken yandı; alevler tarlaya sıçradı

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 23:36
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Saman yüklü TIR seyir halindeyken yandı; alevler tarlaya sıçradı

Diyarbakır'da seyir halindeki saman yüklü TIR’da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yol kenarındaki biçilmiş tarlaya sıçrarken, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

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