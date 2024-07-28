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Kazada bir aile yok oldu

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:48 Güncelleme: 28.07.2024 16:48
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Kazada bir aile yok oldu

Afyonkarahisar'da tur ile çarpışan otomobilde anne ve baba olay yerinde 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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