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Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Giriş: 28.07.2024 23:47
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Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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