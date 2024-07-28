28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Batman'da katliam gibi kaza! Tır düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı | Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giriş: 28.07.2024 23:45 Güncelleme: 28.07.2024 23:46
ABONE OL
Batman’da katliam gibi kaza! Tır düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı | Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör