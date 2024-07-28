28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkent'te 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

İHA
Giriş: 28.07.2024 14:43
ABONE OL
Başkent’te 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

Ankara’da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör