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İzmir'de 94 düzensiz göçmen kurtarıldı: Yunanistan denize itti...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 06:41
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İzmir’de 94 düzensiz göçmen kurtarıldı: Yunanistan denize itti...

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından denize itilen 94 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik gemisi tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı

TÜRK EKİPLER KURTARDI

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 17'si çocuk toplam 66 düzensiz göçmeni kurtardı. Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı

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