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Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Giriş: 28.07.2024 23:35
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Bingöl’de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürüldü.

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