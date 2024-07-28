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Fındık bahçesinde tırpan yaparken 60 metre yükseklikten yuvarlandı

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 23:45
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Fındık bahçesinde tırpan yaparken 60 metre yükseklikten yuvarlandı

Düzce'de fındık bahçesinde tırpan yaptığı sırada dengesini kaybedip 60 metre yükseklikten yuvarlanan Mahmut Keleş ağır yaralandı.

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