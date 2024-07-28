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Plakasız kamyonun tehlikeli hareketleri 'pes' dedirtti

İHA
Giriş: 28.07.2024 13:06
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Plakasız kamyonun tehlikeli hareketleri ’pes’ dedirtti

Eskişehir'de seyir halindeyken bir sağa bir sola manevra yaparak trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye atan plakasız kamyonun şoförü tepki topladı.

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