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Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobile çarptı: 1’i ağır 6 yaralı

İHA
Giriş: 28.07.2024 13:04
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Kırmızı ışıkta geçen minibüs otomobile çarptı: 1’i ağır 6 yaralı

Bağcılar’da kırmızı ışıkta geçen bir yolcu minibüsü, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Minibüs şoförünün yakınları, görgü tanıklarına saldırdı.

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