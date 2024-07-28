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Otelle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıyan taksiciye meslektaşlarından tepki

İHA
Giriş: 28.07.2024 12:18
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Otelle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıyan taksiciye meslektaşlarından tepki

Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksiciye meslektaşları tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

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