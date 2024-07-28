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Diyarbakır oto pazarında sıcak havada soğuk pazarlık

İHA
Giriş: 28.07.2024 12:15 Güncelleme: 28.07.2024 12:16
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Diyarbakır oto pazarında sıcak havada soğuk pazarlık

Diyarbakır’da 40 dereceyi aşan sıcak havada, açık oto pazarında soğuk pazarlık yaşanıyor. Pazara gelenler şemsiye ile sıcak havadan korunuyor.

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