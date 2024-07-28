28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de düştüğü sahilde mahsur kalan Rus kurtarıldı

İHA
Giriş: 28.07.2024 12:19 Güncelleme: 28.07.2024 12:20
ABONE OL
Mersin’de düştüğü sahilde mahsur kalan Rus kurtarıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayalıklardan düşerek sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu şahıs, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör