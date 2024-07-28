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Ağrı'da itfaiye, yangın merdiveniyle ineği kurtardı

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:19 Güncelleme: 28.07.2024 16:20
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Ağrı’da itfaiye, yangın merdiveniyle ineği kurtardı

Ağrı il merkezinde bir vatandaşın evinin yanında bulunan çukura düşen inek, itfaiyenin yangın merdiveni sayesinde kurtarıldı.

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