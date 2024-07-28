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Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan araçta 5 kişi yaralandı

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:52
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Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan araçta 5 kişi yaralandı

Uşak'ta bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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