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Kartal'da refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 23:29
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Kartal’da refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen araca çarptı. Kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

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