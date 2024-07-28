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Diyarbakır’da bahçe yangını; 4 kişi dumandan etkilendi

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 23:26
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Diyarbakır’da bahçe yangını; 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakı'da çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1’i itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

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