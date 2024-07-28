Bu da oldu! 200 bin TL’lik kirayı 1 milyon TL’ye çıkarmak istedi! Olmayınca elektriği kesti...

Arşiv

RESTORANIN ELEKTRİĞİNİ KESTİ



Kiracıyı bezdirmek isteyen firma ise restorana merkezi sistem üzerinden verilen elektriği kesti. Bu nedenle restoran açılamadı, dolaptaki yiyecek ve içecekler bozuldu.

Kiracının avukatı Emre Sıraç Pamuk, İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, "Elektrik faturalarını ve kirayı eksiksiz ve zamanında ödüyoruz. Ancak karşı taraf haksız ve hukuksuz şekilde müvekkilimi tahliye etmeye çalışıyor.

Elektrik merkezi sisteminin kontrolü tamamen mülk sahibinde olduğu için bunu bir güç olarak kullanıp isteği zaman elektriği kesebiliyor.

Müvekkilime ait restorandaki yiyeceklerin zayi olmaması adına ivedilikle tedbir kararı verilmesini VE müvekkilime ait elektrik hizmetinin aktif hale getirilmesini talep ediyoruz" dedi.