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Gümüşhane'de mantar çok sayıda kişiyi hastanelik etti!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.07.2024 01:32
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Gümüşhane’de mantar çok sayıda kişiyi hastanelik etti!

Gümüşhane'de dağdan topladıkları mantarları pişirerek yiyen 9 kişi rahatsızlandı. Mantardan zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişi hastaneye kaldırılırken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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