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Balıkesir'de tır ile otomobil birbirine girdi! Ölüler ve yaralılar var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.07.2024 01:25 Güncelleme: 28.07.2024 01:29
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Balıkesir’de tır ile otomobil birbirine girdi! Ölüler ve yaralılar var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeki tır ile otomobilin çarpışması sonucu korkunç bir kaza yaşandı. Feci olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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