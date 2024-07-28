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Sıkıştırdığı otobüs kaza yaptı, bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İHA
Giriş: 28.07.2024 11:55 Güncelleme: 28.07.2024 11:56
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Sıkıştırdığı otobüs kaza yaptı, bir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Bursa'da sıkıştırdığı otomobil yüzünden kaza yapan otobüs şoförü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sıkıştıran otomobil ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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