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Balta ve neşterle polise direndiler, biber gazıyla etkisiz hale getirildiler

DHA
Giriş: 28.07.2024 18:16
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Balta ve neşterle polise direndiler, biber gazıyla etkisiz hale getirildiler

Antalya'da denizde yüzen kişinin cep telefonunu çaldıkları ve geri vermek için 4 bin TL talep ettikleri iddia edilen 5 kişi, olay yerine çağrılan sivil polis ekiplerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 5 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

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