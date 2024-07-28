Boşanma davasında ilginç karar: Sabahın erken saatinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder

EVİNE GİTTİĞİ İÇİN...

İstanbul Aile Mahkemesinde görülen davada Zülal Ş. eşinin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gittiğinin bu nedenle o kadınla ilişkisinin olduğunu belirtti.

Kadın, dava dilekçesinde kendisine nafakanın yanı sıra aldatıldığı için de 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.