Boşanma davasında ilginç karar: Sabahın erken saatinde başka kadının evine gitmek zinaya işaret eder
Yargıtay İstanbul'da Zülal ile Cenk çifti arasında yaşanan boşanma davasında ilginç bir karara imza attı. Karşılıklı açılan davada kadın şikayetinde kocasının sabahın erken saatinde başka bir kadının evine gittiğini iddia ederken mahkeme bu durumun zinaya işaret olabileceğine yönelik karar verdi. İşte detaylar...
İstanbul'da yaşayan Zülal Ş. eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını belirterek boşanma davası açtı. Koca Cenk Ş'de karşı dava açtı.
EVİNE GİTTİĞİ İÇİN...
İstanbul Aile Mahkemesinde görülen davada Zülal Ş. eşinin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gittiğinin bu nedenle o kadınla ilişkisinin olduğunu belirtti.
Kadın, dava dilekçesinde kendisine nafakanın yanı sıra aldatıldığı için de 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.
YARGITAY : "ZİNAYA DELALET EDER"
Yapılan yargılama sonrasında kadının zina iddiası dikkate alınmadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
Bunun üzerine kadın Yargıtay'a başvurdu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2.Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı.
"ZİNAYA DELALET EDER"
Yargıtay'ın verdiği kararda, erkeğin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gitmesinin, meşru bir amaçla sabit olmadıkça zinaya delalet ettiği kaydedildi.
Kadının dava dilekçesinde belirttiği zina hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının kabul edilmesine karar verilmesi gerektiği belirten 2. Hukuk Dairesi, kararı bozup istinaf mahkemesine gönderdi.
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