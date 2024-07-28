28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş

DHA
Giriş: 28.07.2024 18:14
ABONE OL
Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dün Mustafa Y.’nin(48), eski eşi Sözen Tutci’yi(55) öldürüp, oğlu Vedat Y.’yi(32) yaraladığı aile faciasının ardından dram gibi bir hikaye çıktı. Hayatını kaybeden Sözen Tutci’nin çocuk yaşta evlendirildiği, eski eşinin zulmünden kaçarak Gölcük’e yerleştiği ve 1 çocuğunun intihar ederek, 1 çocuğunun ise trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör