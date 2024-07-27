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Erzincan'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.07.2024 23:15 Güncelleme: 27.07.2024 23:55
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Erzincan’da katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Erzincan’ın Tercan ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korkunç kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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