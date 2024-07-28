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Ankara’da anız yangını kontrol altına alındı

İHA
Giriş: 28.07.2024 16:17 Güncelleme: 28.07.2024 16:18
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Ankara’da anız yangını kontrol altına alındı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde anız yangını kontrol altına alındı.

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