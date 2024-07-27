Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor! İstanbul güne sağanakla uyandı | Yağışlar devam edecek mi? İşte detaylar...
Türkiye genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerledi.
D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyretti.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK VERİLERİ PAYLAŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 27 Temmuz-2 Ağustos'ta beklenen hava durumuna ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri, pazar günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Ordu ve Van çevreleri, pazartesi Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yurdun diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, bugün Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, pazar günü ise Doğu Karadeniz'in kıyılarında yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın ise bugün Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyden kuvvetli, pazar günü Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ ve Bingöl çevrelerinde rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı İstanbul'da Bugün yerel gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının ise bugün 22-30, pazar 23-33, pazartesi 25-33 derece olacağı öngörülüyor.
Havanın az bulutlu ve açık olacağı İzmir'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise bugün 25-36, pazar 24-37, pazartesi 26-38 derece olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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