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Ceza yememek için düşen plakasını sırt çantasına yapıştırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 09:27
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Ceza yememek için düşen plakasını sırt çantasına yapıştırdı

Bursa'da seyir halindeyken plakası düşen motosiklet sürücüsü, plakasını, ceza yememek için arkasında oturan kişinin sırt çantasına yapıştırdı. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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