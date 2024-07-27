Cezalarını çekecekler! Emekliyi kredi yalanıyla dolandırdılar! 7 kişi hakkında ibretlik ceza
Ankara'da, 'Kredi alamayan memurlara, emeklilere ve kamu görevlilerine kredi çıkarılır' ilanıyla nakit para verdikleri 99 kişiye yüksek faiz uygulayarak senet ve fatura imzalatan, ardından da maaşlarına haciz getiren 7 kişi hakkında 30-954 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kamil K.Ö.'nün CİMER'e yaptığı başvuruda, Ünal K.'dan aylık yüzde 20 faizle 18 bin lira aldığını, kendisinden boş senet talep edildiğini ve zor durumda olması nedeniyle kabul ettiğini anlattı.
37 bin lira ödemesine rağmen senedinin geri verilmediğini, ayrıca borcunun daha bitmediği belirtilerek tehdit edildiğini anlatan Kamil K.Ö., senedin üzerine 90 bin TL yazılarak Ankara 8. İcra Dairesi'nde icraya verildiğini ifade etti.
Sabah'ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 7 şüphelinin, ilanlar bastırarak otobüs durakları, kahvehaneler ve benzeri yerlere yapıştırdıkları, faizle tefeci parası vermek için sosyal medya üzerinden de reklam paylaştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ksmkuyumculuk.com internet adresi ve sosyal medya hesabı kullandıkları belirtildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'tefecilik' suçundan Altan P. ve İbrahim M.'nin 30 yıla, Tahsin Yasin K.'nın 120, Bahri G.'nin 930, Ünal K.'nın 954, Cansu A.'nın 54 yıla kadar, Şerife K.'nın ise 234 yıla kadar hapisleri talep edildi.
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