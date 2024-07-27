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Yıldız Sarayı'nı bir haftada 40 bine yakın kişi ziyaret etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:41
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Yıldız Sarayı’nı bir haftada 40 bine yakın kişi ziyaret etti

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kapılarını halka açtığı 20 Temmuz'dan bu yana ziyaretçi akınına uğrayan sarayı, bir haftada 39 bin 385 kişi gezdi.

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