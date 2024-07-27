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Muğla'nı Milas ilçesinde ikinci orman yangını! Alevler söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:44 Güncelleme: 27.07.2024 18:00
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Muğla’nı Milas ilçesinde ikinci orman yangını! Alevler söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü.

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