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Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:34
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Afyonkarahisar’da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Isparta Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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