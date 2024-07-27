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Uyuşturucu krizine giren genç, madde bulmak için çaldığı araçla şehir turu yaptı

İHA
Giriş: 27.07.2024 15:49
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Uyuşturucu krizine giren genç, madde bulmak için çaldığı araçla şehir turu yaptı

Antalya'da uyuşturucu krizine giren genç, hafif ticari aracını çalıp kaçtı. Araçla 3 ilçe ve şehir merkezini gezen şüpheli, çaldığı ilçeye gelirken jandarma ekiplerince yakalandı. Araç, küçük çaplı kazalara karışmış halde sahibine teslim edilirken, şüpheli M.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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